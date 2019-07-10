В Челябинской области два брата-подростка погибли, спрыгнув с моста

Мальчики устроили опасные игры, прыгая в воду.

В Челябинской области два брата-подростка погибли во время купания. В городе Карталы, возле железнодорожного моста, два мальчика 13 и 14 лет проводили свой досуг на местном водоеме. Ребята решили спрыгнуть с моста прямиком в воду, что и послужило причиной их гибели.

«Прибывшими к водоему сотрудниками 62-й пожарно-спасательной части и водолазами Локомотивного поисково-спасательного отряда областной службы спасения тела подростков были подняты на поверхность. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована работа психологов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что по словам жителей города Карталы, данный мост постоянно привлекает внимание детей, которые прыгают с него в воду. Родителей просят внимательнее следить за детьми и объяснять им всю серьёзность отдыха на водоемах.

