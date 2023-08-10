В Челябинской области ДТП помогло южноуральцу скрыться от нападения

Полицейские нашли подозреваемого по горячим следам

29-летний южноуралец отдыхал с женой на берегу озера Кожакуль возле поселка Метлино. Ночью он поругался с незнакомым мужчиной и решил выяснять отношения с ним в близлежащих гаражах. Дело переросло в жестокий разбой, но пострадавшего спасло внезапное ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как только мужчины приехали в гаражи, незнакомец начал избивать спутника и требовать у него деньги, а затем пересел за руль и повез его обратно к озеру, чтобы забрать оставшуюся сумму.

По пути машина опрокинулась и загорелась. Благодаря этому потерпевший сумел сбежать. Нападавший тоже скрылся.

В это время в поселке Метлино проходил этнофестиваль «Заман-2023». Полицейские, находившиеся там, по полученным от потерпевшего приметам опросили сотни человек. Так они нашли и задержали подозреваемого — 31-летнего мужчину. Тот оказался ранее судимым по шести статьям Уголовного Кодекса.

В полиции возбудили уголовное дело.