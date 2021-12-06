В Челябинской области дочери судьи вынесли приговор за покушение на мошенничество

Кристина Реутова отправится в колонию общего режима

Еманжелинский городской суд вынес приговор в отношении 34-летней жительницы Южноуральска. Она признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что обвиняемая в июле 2020 года обладала сведениями об уголовном деле в отношении ее сожителя. Женщина предложила родителям подследственного за 500 тысяч рублей изменить территориальную подсудность. Она заверила потерпевших, что после передачи взятки в Челябинский облсуд обвиняемый получил бы менее строгое наказание. Однако женщина не обладала реальными возможностями для исполнения коварного предложения несмотря на то, что она — дочь судьи.

В отношении Кристины Реутовой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в крупном размере»).

«С учетом позиции государственного обвинения осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор может быть обжалован.