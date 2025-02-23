В Челябинской области директора образовательной организации подозревают в хищении 240 тыс. рублей

Женщина взяла деньги за услуги, которые предоставляются бесплатно

В Красноармейском районе задержали 47-летнюю жительницу Челябинска, которая, являясь директором некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, похитила 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Предварительно установлено, что женщина, злоупотребив доверием, взяла с четырех слушателей оплату за услуги, которые предоставляются бесплатно.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Следователи устанавливают причастность женщины к другим аналогичным эпизодам.