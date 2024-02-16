В Челябинской области директора клининговой фирмы осудили за гибель рабочих на свинокомплексе

Двое мужчин задохнулись

Красноармейский районный суд вынес приговор директору клининговой фирмы «Аквамарин» за гибель рабочих при уборке свинокомплекса «Родниковский», сообщили в пресс-службе суда.

Ольгу Шихашвили осудили за нарушение правил охраны труда (часть 3 статьи 143 УК РФ).

Трагедия случилась в апреле 2022 года. Один из работников спустился чистить канализацию и потерял сознание, его напарник спустился на помощь и тоже задохнулся. Пострадали еще двое работников, их успели спасти.

«Виновной назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% оплаты в доход государства», — прокомментировали в суде.

Как ранее сообщал наш сайт, в канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Челябинске погибли сантехник, электрик и механик.

