Красноармейский районный суд вынес приговор директору клининговой фирмы «Аквамарин» за гибель рабочих при уборке свинокомплекса «Родниковский», сообщили в пресс-службе суда.
Ольгу Шихашвили осудили за нарушение правил охраны труда (часть 3 статьи 143 УК РФ).
Трагедия случилась в апреле 2022 года. Один из работников спустился чистить канализацию и потерял сознание, его напарник спустился на помощь и тоже задохнулся. Пострадали еще двое работников, их успели спасти.
«Виновной назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% оплаты в доход государства», — прокомментировали в суде.
Как ранее сообщал наш сайт, в канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Челябинске погибли сантехник, электрик и механик.