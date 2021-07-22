В Челябинской области директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации в Челябинской области. Его подозревают в сокрытии денежных средств, за счет которых производится взыскание налогов. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

По предварительной версии, подозреваемый знал о решениях налоговых органов о взыскании с организации недоимки по налогам в 2 миллиона рублей. Инкассовые поручения он получал. Однако директор использовал для расчетов другой счет подконтрольной ему организации и сокрыл деньги, которые должны были списать в качестве уплаты долга.

«В отношении директора было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ („Сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов“)», — уточнили в СУ СКР по региону.

Решается вопрос о предъявлении обвинения.