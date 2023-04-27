В Челябинской области директор школы пойдет под суд по делу о мошенничестве

Также женщину обвиняют в служебном подлоге

Прокуратура Агаповского района утвердила обвинительное заключение в отношении директора МОУ «Наваринская начальная общеобразовательная школа им. Прокопьева С.Н.». Женщина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) и служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ). Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемая фиктивно трудоустроила работника школы по совместительству на ставку вакантной должности. При этом фактически трудовые обязанности подчиненной по совмещаемой должности не выполнялись, заработная плата подчиненной передавалась директору.

«Всего за указанный период руководитель образовательного учреждения похитила 24 тысячи рублей, которые полностью возместила в ходе предварительного следствия», — сообщили в региональной прокуратуре.

Дело рассмотрит Агаповский районный суд.