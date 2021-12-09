В Челябинской области девятилетний мальчик выпал из окна

Ребенок находится в больнице

Сегодня утром, 9 декабря, из окна многоквартирного дома в Троицке выпал девятилетний мальчик. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«В настоящее время ребенок находится в больнице, он получил травмы, характерные для падения с высоты. Проводится проверка», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, в октябре из окна на десятом этаже дома по улице Хариса Юсупова в Челябинске из окна выпала двухлетняя девочка и разбилась насмерть.

10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.



14 июня из окна многоквартирного дома на проспекте Пушкина в Магнитогорске выпал четырехлетний мальчик. Ребенок умер в больнице от полученных травм.