В Челябинской области девушка перевела 27 тысяч рублей лжеинструктору по вождению

Мошенник написал потерпевшей в социальных сетях

В Аргаяшском районе 18-летняя девушка стала жертвой мошенника. Злоумышленник написал жертве, что поможет ей сдать экзамен и получить водительское удостоверение после практики. Потерпевшая перевела 27 тысяч рублей. Об этом сегодня, 18 января, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Ранее девушка пыталась получить права, однако с практической частью справиться ей не удалось. Согласившись на предложение незнакомца и договорившись с ним о встрече, девушка перевела деньги на указанный счет. После этого „инструктор по вождению“ общение прекратил. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию», — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).