В Челябинской области девушка потеряла 300 тысяч рублей при покупке оборудования для майнинга

Мошенники свели ее с настоящим продавцом

24-летняя жительница Уйского района стала жертвой мошенников, потеряв 300 тысяч рублей при попытке купить оборудование для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Она нашла объявление на популярном сайте и связалась с посредником. Встреча с продавцом в Челябинске состоялась, и оборудование было осмотрено, но деньги, переведенные через мобильное приложение, попали не продавцу, а мошенникам, притворившимся посредником. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Как не стать жертвой мошенников?

• Проверяйте продавцов! Не доверяйте только объявлениям. Ищите отзывы, проверяйте репутацию.

• Встречайтесь лично! Если возможно, лично встречайтесь с продавцом и проверяйте товар.

• Не торопитесь с оплатой! Не переводите деньги, пока не убедитесь в честности продавца и безопасности сделки.

• Используйте безопасные способы оплаты! Предпочтительнее оплата при получении товара.

• Заключайте договор! Официальные документы защитят ваши права.