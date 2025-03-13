24-летняя жительница Уйского района стала жертвой мошенников, потеряв 300 тысяч рублей при попытке купить оборудование для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Она нашла объявление на популярном сайте и связалась с посредником. Встреча с продавцом в Челябинске состоялась, и оборудование было осмотрено, но деньги, переведенные через мобильное приложение, попали не продавцу, а мошенникам, притворившимся посредником. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Как не стать жертвой мошенников?
• Проверяйте продавцов! Не доверяйте только объявлениям. Ищите отзывы, проверяйте репутацию.
• Встречайтесь лично! Если возможно, лично встречайтесь с продавцом и проверяйте товар.
• Не торопитесь с оплатой! Не переводите деньги, пока не убедитесь в честности продавца и безопасности сделки.
• Используйте безопасные способы оплаты! Предпочтительнее оплата при получении товара.
• Заключайте договор! Официальные документы защитят ваши права.