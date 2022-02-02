В Челябинской области девушка перевела мошенникам почти 150 тысяч рублей

Злоумышленники убедили потерпевшую перевести деньги на якобы безопасный счет

В Аргаяшском районе Челябинской области местная жительница перевела мошенникам 147 тысяч рублей. Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Аргаяшскому району.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 24-летняя жительница Аргаяша. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником «Альфа-банка». Он сообщил, что ее карта заблокирована в связи с мошенническими действиями и, чтобы не потерять все деньги, их следует перевести на безопасный счет.

«Потерпевшая, испугавшись, выполнила все команды и перевела на указанный счет свои сбережения. В результате мошеннических деяний потерпевшая перевела злоумышленникам 147 712 рублей», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

На прошлой неделе жители Челябинска перевели мошенникам более четырех миллионов рублей. Потерпевшие пытались аннулировать кредит, который якобы на них оформили неизвестные.