В Челябинской области выплатили компенсацию детям погибшего помощника машиниста

Златоустовский суд назначил ежемесячное содержание по потере кормильца

Семья помощника машиниста грузового поезда, погибшего в октябре 2019 года на перегоне Ай — Тундуш Южно-Уральской железной дороги, отсудила компенсацию морального вреда и ежемесячное содержание в связи с потерей кормильца. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В октябре 2019 года помощник машиниста выпал из железнодорожного состава, получил травмы и скончался. Вдова, на иждивении которой остались двое детей, обратилась к транспортному прокурору.

Златоустовский городской суд Челябинской области удовлетворил исковое заявление транспортного прокурора в интересах двоих несовершеннолетних о взыскании компенсации морального вреда и ежемесячного содержания в связи со смертью кормильца.

Семье перечислена компенсация и ежемесячное содержание на детей за период с октября 2019 года по апрель 2021 года на сумму около 500 тысяч рублей.