В Челябинской области дети разгромили 30 памятников на кладбище

В отношении их родителей составлены административные протоколы

В деревне Шабурово в Каслинском районе дети 9, 10 и 11 лет разгромили местное кладбище. Маленькие вандалы снесли около 30 памятников. Об этом сегодня, 23 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Детей-вандалов на месте задержали жители деревни — люди увидели, как маленькие злоумышленники повалили памятники, кресты, повредили надгробия, в том числе на могилах ветеранов Великой Отечественной войны.

«Разрушено порядка 30 памятников. Полиция провела беседу с родителями нарушителей. Были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“)», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Потерпевшие могут в рамках гражданского производства подать иск о возмещении материального ущерба.

Как ранее писал наш сайт, на кладбище в Юрюзани неизвестные устроили погром. Испорчено около 60 памятников. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Напомним, в июле прошлого года в Старокамышинске мужчина устроил погром на кладбище, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он разрушил 30 памятников. В отношении вандала было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

