В Челябинской области детей вывели за территорию лагеря «Роднички» из-за задымления

По предварительной информации, причиной стало горение травы в пяти километрах от учреждения

В Челябинской области детей и персонал загородного лагеря «Роднички» готовят к эвакуации из-за задымления. Об этом сегодня, 21 июля, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в администрации Нагайбакского района. В региональном ГУ МЧС заверили, что угрозы населенным пунктам и учреждению нет.

Очевидцы рассказывают, что причиной эвакуации стали лесные пожары на границе Нагайбакского и Карталинского районов. Но в администрации района эту информацию пока не подтверждают.

«Возникло задымление, характер которого в настоящее время неясен. Поэтому детей и сотрудников попросили собрать вещи и выйти за территорию лагеря. В настоящее время пожарные проверяют территорию. Если будет необходимость, дети из лагеря будут эвакуированы. Автобусы для этого уже готовы», — рассказали в пресс-службе Нагайбакского района, не уточнив сколько человек в настоящее время отдыхает в лагере.

В регионального ГУ МЧС уточнили, что информация об эвакуации детей из лагеря на данный момент не подтверждается.

«До лагеря порядка 5 км, угрозы нет. Проводится дополнительная опашка. Угрозы населенным пунктам тоже нет. Ветер слабый. Горит трава на площади в 8 гектар. На месте работают три единицы пожарной техники. Группировка сил средств будет усилена. Все необходимые управленческие решения будут приняты из текущей обстановки и прогнозной части», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

ИА «Первое областное» следит за развитием ситуации.