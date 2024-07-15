В Челябинской области десятый день ищут пропавшего подростка

В выходные в поисках приняли участие 400 человек

Уже десятый день в Челябинской области не прекращаются поиски 14-летнего Арслана Мохаммади, пропавшего в Еткульском районе 6 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Территорию продолжают обследовать пешие группы, экипажи на квадроциклах и болотоход. По-прежнему для поисков ребенка привлекают добровольцев. Приехать можно в штаб в поселке Бектыш, улица Комсомольская, 12. Штаб работает с 9:00 до 21:00.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало, как проходят поиски мальчика.

Со дня пропажи в поисках мальчика поучаствовали уже две тысячи человек. Спасатели проверили все колодцы в Еткульском районе, обошли все СНТ и проверили участки дачников. По факту исчезновения ребенка в Коркино возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

