В Челябинской области депутата Кумара Айтаклиева обвинили в мошенничестве с госконтрактом на 54 млн рублей

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону

Следственные органы возбудили дело в отношении депутата городского собрания Трехгорного, гендиректора компании «Уралспецмонтаж» Кумара Айтаклиева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сегодня, 19 октября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в период 2016—2020 гг. обвиняемый предоставил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. Ущерб бюджету составил более 54 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

«В отношении Кумара Айтаклиева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, сегодня ночью у политика прошли обыски, после чего он был доставлен на допрос в СК.