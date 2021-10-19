В Челябинской области депутата Кумара Айтаклиева доставили на допрос в СК

Минувшей ночью у него прошли обыски

Следственные органы доставили на допрос депутата городского собрания Трехгорного Кумара Айтаклиева. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердил собственный источник.

По предварительной информации, преступление, выявленное сотрудниками УФСБ по Челябинской области, может быть связано с работой компании «Уралспецмонтаж», принадлежащей влиятельному депутату и бизнесмену Айтаклиеву. Фирма получила подряд на выполнение строительно-монтажных работ на ПО «Маяк» на 1,3 млрд рублей. В ночь на вторник, 19 октября, у него прошли обыски, затем политика доставили на допрос.

В СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.