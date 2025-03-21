В Челябинской области депутат и его подельники пойдут под суд за кражу дизельного топлива

Ущерб составил более 18 млн рублей

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Павла Ленка и четырех сообщников. Их обвиняют в краже более 365 тонн дизельного топлива на сумму свыше 18 миллионов рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

Кража 365 тонн топлива совершалась в течение года, с марта 2023‑го по март 2024‑го, через незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод Уфа — Петропавловск.

«Депутату вменяют руководство организованной преступной группой. Преступления были выявлены УФСБ по Челябинской области», — прокомментировали в ведомстве.

Обвиняемым грозит наказание по статьям: кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и повреждение магистрального трубопровода (п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ).

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