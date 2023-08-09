В Челябинской области членов ОПГ будут судить за вымогательство с применением насилия

Обвиняемые также запугивали своих жертв

В Челябинской области будут судить членов организованной преступной группы, которые вымогали у людей крупные суммы денег, применяя насилие. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Следователи установили, что в период с 2021 по 2022 год четверо южноуральцев вымогали у жителей Еманжелинского и Еткульского районов деньги в размере от 10 до 100 тысяч рублей, пугая их уголовной ответственностью за якобы распространение наркотиков. При этом члены ОПГ избивали своих жертв.

«Всего соучастниками совершено восемь преступлений в отношении девяти потерпевших. При этом одному из них в результате примененного насилия причинен вред здоровью средней тяжести»,— уточнили в ведомстве.

В отношении членов ОПГ были возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 163 («Вымогательство») Уголовного кодекса РФ. Следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили материалы дел в суд.