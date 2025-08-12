В Челябинской области число погибших на пожарах детей увеличилось вдвое в 2025 году

В целом количество жертв снизилось

В Челябинской области за семь месяцев 2025 года произошло 5119 пожаров — это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. От дыма и огня погибли 92 человека, в том числе шестеро детей. И если в общем количество погибших снизилось на 10%, то количество погибших детей возросло вдвое, сообщили в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области.

«В числе погибших — шестеро детей, 33 пенсионера, восемь инвалидов, один работник пожарной охраны. Каждый второй взрослый погиб в состоянии алкогольного опьянения»,— уточнили в ведомстве.

Ожоги и травмы на пожарах получили 70 взрослых и 21 ребенок. Их число снизилось на 24% по сравнению с первыми 7 месяцами 2024 года.

Всего огонь уничтожил 16 квартир, 458 строений, 85 единиц различной техники, почти 1000 домашних птиц и 43 головы скота.

Самые частые причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Южноуральцев призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.