В Челябинской области чиновника остановили пьяным за рулем

Дамир Асфадьяров возглавляет отдел ГО и ЧС в администрации Агаповского района

В среду, 8 сентября, мировой суд Агаповского района рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении начальника отдела ГО и ЧС администрации района Дамира Асфадьярова. 22 августа его остановили пьяным за рулем. Информация о слушании дела опубликована на сайте суда.

Об инциденте рассказал житель района Эдгар Миронов. Он написал пост в группе «Текслер, помоги!» в социальной сети.

«22.08.2021 года в ночное время на железнодорожном переезде станции Гумбейка Агаповского района Челябинской области сотрудниками полиции была остановлена автомашина „Лада Гранта“ под управлением начальника отдела ГО и ЧС администрации Агаповского муниципального района Челябинской области Асфандьярова Дамира Шамильевича, который на момент остановки находился в состоянии алкогольного опьянения. После долгих убеждений сотрудников полиции в том, что он был трезв, на него все-таки был составлен протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ», — написал мужчина.

Ранее Дамир Асфадьяров занимал должность начальника отдела МВД по Агаповскому району по охране общественного порядка.

В четверг, 8 сентября, мировой судья примет решение по делу. Чиновнику грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет.

Тем временем в администрации Агаповского района готовятся принять кадровое решение. Пока Асфадьяров продолжает занимать свой пост.