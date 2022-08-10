В Челябинской области четыре полицейских пойдут под суд по делу об избиении задержанных

По версии следствия, обвиняемые таким образом выбивали показания

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении четырех сотрудников ОМВД РФ по Кусинскому району. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и нарушении тайны переписки (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ и части 2 статьи 138 УК РФ). Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в течение 2021 года обвиняемые избили двух мужчин и двух женщин, требуя сознаться в совершении краж и других преступлений. Впоследствии выяснилось, что потерпевшие не имели к преступлениям никакого отношения. Также, по данным следствия, один из сотрудников полиции незаконно получил сведения о телефонных переговорах и переписке одного из задержанных.

«Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело направлено в суд.