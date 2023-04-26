В Челябинской области четыре часа боролись с пожаром на границе с Казахстаном

На окраине села Бобровка горела свалка

Накануне вечером, 25 апреля, спасатели областной поисково-спасательной службы Челябинской области и две пожарные части ликвидировали крупное возгорание вблизи границы с Республикой Казахстан. В тушении приняли участие и работники лесхоза Троицкого района. Как рассказали в спасательной службе, возгорание стало последствием человеческой халатности.

В Троицком районе горела свалка. Для тушения пожара потребовалось почти четыре часа, огонь уже подступал к поселку Бобровка и угрожал ближайшему лесу. Ситуацию ухудшал порывистый ветер, а пламя быстро распространялось по сухой прошлогодней траве.

«Оперативно организованная опашка района ЧП, проливка очагов открытого горения, тлевшего сухостоя и объединенные усилия сразу нескольких организаций позволили быстро локализовать, а затем и ликвидировать пожар», — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Напомним, накануне дым от горящих полей накрыл Магнитогорск. Спасатели боролись с возгоранием почти 14 часов.

В Челябинской области с 12 апреля объявлен особый противопожарный режим. Штрафы за разведение огня превышены в два раза.