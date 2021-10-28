В Челябинской области четверых мужчин осудили за незаконную рубку леса

Ущерб составил более 720 тысяч рублей

Ашинский городской суд вынес приговор в отношении четверых южноуральцев. Они признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что виновные без разрешительных документов вырубили 100 берез в Кропачевском городском поселении. Ущерб администрации оставил свыше 720 тысяч рублей.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

«С учетом позиции государственного обвинителя одному из подсудимых с учетом имеющейся судимости назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, троим соучастникам назначено наказание от 1 до 3 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 года до 2 лет», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, по версии следствия, предприниматель из Нязепетровского района вступил в сговор с бизнесменом из Башкортостана. Соучастники наняли рабочих, которые не были осведомлены о преступном умысле. С августа 2018 года по сентябрь 2020 года они незаконно рубили сосны на территории Нязепетровского участкового лесничества. В дальнейшем деревья перерабатывали и сбывали пиломатериалы в Башкортостане.