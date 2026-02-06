В Челябинской области четвертые сутки ищут 19‑летнюю девушку

Она вышла из дома в поселке Зауральском и пропала

В Челябинской области пропала 19-летняя девушка. Она ушла из дома в поселке Зауральском Еманжелинского округа четыре дня назад, больше ее никто не видел, сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».

В последний раз ее зафиксировала камера домофона «Интерсвязь».





В поселке открыт круглосуточный штаб поисков, на месте дежурят волонтеры-поисковики, сотрудники полиции и МЧС, задействованы операторы БПЛА.

Поисковая операция охватила 150 квадратных километров. Волонтеры прошли уже 650 километров.

Любую информацию о девушке можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.