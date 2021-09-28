В Челябинской области четверо мужчин организовали мини‑завод по производству мефедрона

Оперативники изъяли более 45 килограммов готового наркотика

В Троицком районе сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в организации нарколаборатории. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, в специальном вагончике подозреваемые наладили производство синтетического наркотика мефедрона. По предварительным оценкам, мощности оборудования хватило бы на производство 50 килограммов вещества в месяц. Лаборатория была оснащена вентиляцией и специальным освещением. Подозреваемые использовали средства индивидуальной защиты во время приготовления наркотика.

«Во время обыска изъято 45 килограммов мефедрона, а также лабораторное оборудование — весы, противогазы, реактор, химические реактивы. Лаборатория ликвидирована», — рассказали в областном ГУ МВД.

Под стражей сейчас находятся 30-летний житель Копейска, 26-летний троичанин, 28-летний петербуржец и 20-летний парень из Новосибирской области. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и части 1 статьи 174.1 УК РФ ( «Легализация (отмывание) денежных средств»).

Установлено, что один из задержанных получал деньги за наркотики в криптовалюте, а потом конвертировал в российские рубли. Так он заработал свыше 200 тысяч рублей.

Как ранее писал наш сайт, в феврале сотрудники УФСБ России по региону ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, организованную в частном доме в Челябинске.

