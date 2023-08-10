В Челябинской области четверо детей заблудились в лесу

Школьников нашли сотрудники полиции

В поселке Уржумка четверо детей, от 7 до 10 лет, ушли гулять в лес и заблудились, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 9 августа. О пропаже детей спасателям сообщила мама одного из школьников.

На поиски пропавших отправились спасатели Златоустовского отряда. У одного из мальчиков был с собой мобильный телефон, он успел предупредить родителей о происшествии.

«Оперативный дежурный все время находился на связи с детьми, задавая вопросы и пытаясь определить местонахождение заблудившихся. Благодаря знанию местности, он смог определить направление предстоящего поиска — квартал Тяговая подстанция. Днем дети были найдены сотрудниками полиции и благополучно возвращены родителям», — рассказали в областной ПСС.

Также накануне во время многодневного похода по Таганаю у 14-летнего туриста из Екатеринбурга ухудшилось самочувствие. Спасатели эвакуировали подростка на квадроцикле к центральной усадьбе.

