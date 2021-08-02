В Челябинской области бывший замминистра строительства и коммерсант пойдут под суд по делу о взятке

Татьяну Антонову и Алексея Абаимова обвиняют в мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой и директора «Челябоблинвестстроя» Алексея Абаимова. Их обвиняют в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса Регионального центра по шорт-треку Ледового дворца «Уральская Молния». Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственно комитета России по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые совместно похитили бюджетные средства в сумме более 15 млн рублей при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

«Бывший заместитель министра и руководитель областного учреждения получили взятки в сумме 2,2 и 1,5 млн от директора организации — подрядчика за заключение и оплату иных контрактов. Легализуя незаконные средства, коммерсант приобрел дорогостоящий автомобиль», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

В отношении Алексея Абаимова были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Татьяна Антонова была задержана 3 апреля 2020 года по подозрению в получении взятки в размере 2,2 миллиона рублей. Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Ранее Абаимов и Антонова были освобождены из СИЗО.