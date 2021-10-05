В Челябинской области бывший участковый пойдет под суд за фальсификацию доказательств

По версии следствия, полицейский оформил фиктивный административный протокол

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Каслинскому району. Его обвиняют в фальсификации документов. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в апреле составил протокол об административном правонарушении в отношении местной жительницы. После этого женщину привлекли к ответственности.

«В отношении участкового было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ („Фальсификация доказательств по административному делу“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Уголовное дело направлено в суд.