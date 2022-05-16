В Челябинской области бывшие армейцы возместили более миллиона рублей ущерба воинской части

Сослуживцев судили за разбой и незаконный сбыт оружия

Челябинские судебные приставы взыскали с бывшего военнослужащего и его подельников больше миллиона рублей. Исполнительные производства возбудили после того, как преступники отбыли наказание в колонии. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Бывшего военного и нескольких его подельников осудили за незаконное приобретение, передачу и сбыт оружия (ст. 222 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ). Их приговорили к реальным срокам лишения свободы. Суд также обязал их возместить ущерб, нанесенный воинской части, — чуть более миллиона рублей.

Когда бывший военный с подельниками вышел на свободу, ими заинтересовались судебные приставы межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области.

«Исполнение решения суда велось, в основном, за счет обращения взыскания на счета должников и их доходы, но немало способствовали торжеству справедливости арест транспортного средства, принадлежащего одному из преступников, а также запреты на регистрационные действия с недвижимостью всех подельников», — сказали в пресс-службе УФССП по региону.

Сейчас ущерб от преступления взыскан в полном объеме.