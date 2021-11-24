В Челябинской области бывшего пристава подозревают в получении взятки

Экс-начальник районного отдела службы судебных приставов получил почти полмиллиона рублей от жителя Магнитогорска

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Правобережного районного отдела судебных приставов Магнитогорска. Руководителя подозревают в получение более 400 тысяч рублей в качестве взятки. За ти деньги он помогал местному жителю покупать арестованное имущество, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, с 2015 по 2016 годы подозреваемый получил более 400 тысяч рублей от местного жителя за оказание общего покровительства при реализации арестованного имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, сегодня в Челябинске отправили в СИЗО водителей, устроивших крупную аварию на перекрестке.