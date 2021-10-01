В Челябинской области бывшего инспектора ГИБДД осудили за получение взятки

Виновный за 15 тысяч рублей оформил фиктивное ДТП

Суд вынес приговор в отношении бывшего инспектора ГИБДД ОВМД России по Красноармейскому району. Он признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что в 2017 году виновный получил 15 тысяч рублей за оформление документов по фиктивному ДТП, а заинтересованный взяткодатель обратился в страховую компанию для получения выплаты.

В отношении полицейского были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.



«Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, Копейский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения следственного отдела ОМВД по городу. Он признан виновным в получении взятки.