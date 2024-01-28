В Челябинской области бухгалтер похитила у предпринимателя 3 млн рублей

Деятельность женщины директор ИП не контролировал

В Сатке Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летней бухгалтера, которая похитила у предпринимателя более трех миллионов рублей. Женщине грозит до шести лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что с его счетов пропало более трех миллионов рублей. Правоохранители, работая по заявлению, выяснили, что деньги похитила бухгалтер, работавшая у предпринимателя. В период с весны 2021 года по декабрь 2023 года женщина переводила деньги на свои счета в разных банках и тратила их на личные нужды.

«Директор индивидуального предпринимателя доверял сотруднику и не контролировал ее работу»,— уточнили в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ).