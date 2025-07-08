В Челябинской области будут судить участников ОПГ, распространявших наркотики

Семерых человек обвиняют в совершении свыше 30 преступлений

В Еманжелинский городской суд направили материалы уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков и покушении на сбыт (статья 228.1 УК РФ), возбужденных в отношении семи участников организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в период с января 2024 года по февраль 2025-го участники ОПГ сбывали героин и мефедрон жителям Челябинска, Копейска, Миасса, Южноуральска и других городов Южного Урала. Всего они совершили 32 преступления. Их деятельность координировал организатор ОПГ, находившийся в другой стране.

При задержании участников преступной группы правоохранители изъяли около 600 граммов запрещенного вещества.

Вместе с материалами уголовных дел в суд направлено обвинительное заключение. Уголовное дело в отношении организатора ОПГ выделено в отдельное производство.