По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемые проникли в цеха ОАО «Челябвтормет», где напали на охранника, нанесли ему множество ударов гвоздодером и электрошокером. После чего угнали автомобиль потерпевшего, доехали до «Весовой» и похитили более трех миллионов рублей.
«В апреле 2019 года обвиняемые проникли в дом фермеров в поселке Браиловский. Они напали на потерпевших, связали их, обыскали дом и похитили более 20 миллионов рублей, а также золотые украшения на сумму 225 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.Двух ранее судимых жителей региона обвиняют по части 4 статьи 166 УК РФ (угон) и по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.