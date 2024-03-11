В Челябинской области будут судить подозреваемых в разбое и угоне с ущербом в 23 миллиона рублей

Жертвами преступников стал охранник предприятия и семья фермеров

В Челябинской области будут судить двух жителей Карталов, которых обвиняют в угоне автомобиля и разбоях. Мужчины напали на охранника цеха ОАО «Челябвтормет» и владельцев фермерского хозяйства, а также похитили более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемые проникли в цеха ОАО «Челябвтормет», где напали на охранника, нанесли ему множество ударов гвоздодером и электрошокером. После чего угнали автомобиль потерпевшего, доехали до «Весовой» и похитили более трех миллионов рублей.

«В апреле 2019 года обвиняемые проникли в дом фермеров в поселке Браиловский. Они напали на потерпевших, связали их, обыскали дом и похитили более 20 миллионов рублей, а также золотые украшения на сумму 225 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Двух ранее судимых жителей региона обвиняют по части 4 статьи 166 УК РФ (угон) и по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.