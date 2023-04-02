В Челябинской области будут судить мужчину за мошенничество при заключении земельных сделок

Ему грозит до шести лет тюрьмы

В Увельском районе будут судить местного жителя, который получил возможность выкупить земельные участки по низкой цене, подав ложные сведения о нахождении на них принадлежащего ему имущества. Ущерб администрации составил полмиллиона рублей, сообщили 2 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Южноуралец сообщил в территориальное подразделение управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, что на двух участках, принадлежащих администрации, находится его недвижимое имущество, что на самом деле не соответствовало действительности. В ведомстве оформили необходимые документы, и мужчина получил приоритетное право на выкуп этих земель по цене ниже рыночной.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). На время расследования ему избралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас материалы дела переданы в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.