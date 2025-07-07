В Челябинской области будут судить мужчину, по вине которого погибли супруги и пострадали их дети

Пенсионер уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

Прокуратура Агаповского района направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла семейная пара и пострадали их несовершеннолетние дети, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

«По версии следствия, 12 февраля этого года в вечернее время 65-летний водитель уснул за рулем ГАЗ-А64R45, из-за чего его автомобиль выехал на полосу встречного движения и протаранил Daewoo Matiz. Водитель иномарки и его супруга скончались на месте, а десятилетняя девочка и двухлетний мальчик получили травмы», — рассказывают в пресс-службе.

Трагедия разыгралась на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Уголовное дело будет рассматривать суд Агаповского района.

Пенсионера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц, — это статья 264 УК РФ.