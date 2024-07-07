В Челябинской области будут судить лжепредпринимателя за нелегальный оборот платежей

Ему грозит до шести лет тюрьмы

В Троицке Челябинской области будут судить 25‑летнего парня, который за вознаграждение зарегистрировал ООО и передал доступ от счета фирмы неизвестным для теневого оборота платежей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За 30 тысяч рублей молодой человек открыл на свое имя ООО и счет в банке к нему, а затем передал посторонним логин и пароль от адреса электронной почты, подключенной к системе дистанционного банковского обслуживания. Впоследствии этот счет использовали для нечестного оборота средств. Всего полицейские установили пять подобных эпизодов.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.