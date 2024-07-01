В Челябинской области будут судить двух курьеров мошенников

Парни забирали деньги у обманутых пенсионеров

20-летний и 19-летний жители Саткинского района пойдут под суд по уголовному делу о мошенничестве. Молодые люди по указке незнакомцев забирали деньги у пенсионеров, а потом переводили их на продиктованный им счет. Всего курьеры забрали почти 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

17 апреля на телефоны жителей Нязепетровского района начали поступать звонки с сообщениями о ДТП, в которое якобы попали их родственники. Некоторые потерпевшие обратились в полицию, и правоохранители по горячим следам задержали курьеров, которые приехали в Нязепетровск за деньгами.

Во время допроса выяснилось, что парни нашли подработку и в их обязанности входило забирать деньги с разных адресов и переводить их на указанный счет, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения. Они уже забрали 500 тысяч рублей у потерпевших из Башкортостана и 82 тысячи рублей у жителя Челябинской области. В Нязепетровск они приехали, чтобы забрать с одного из адресов еще 200 тысяч рублей.

В отношении парней было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ). Расследование завершено, материалы дела направлены на рассмотрение в суд.