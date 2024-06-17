В Челябинской области будут судить двух дилеров, пытавшихся продать 4 кг наркотиков

Они промышляли синтетическими психотропами

В Миасский городской суд направлено дело двух закладчиков. Ранее не судимые жители Челябинской и Новосибирской областей расфасовывали наркотики, делали закладки и передавали их координаты через мобильное приложение, сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчин задержали еще в сентябре 2023 года. Во время расследования полиция обнаружила шесть закладок, приготовленных к сбыту: почти 400 граммов мефедрона и еще более 3 килограммов солей. Также у наркодилеров обнаружили весы и упаковку для фасовки.

На время следствия обвиняемые заключены под стражу. Дело будет рассмотрено судом, прокурор уже утвердил обвинительное заключение.