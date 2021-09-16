В Челябинской области будут судить банду за кражи курток

Обвиняемые открыто ограбили спортивный магазин

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска направила в суд уголовное дело в отношении пятерых жителей Еманжелинска. Их обвиняют в краже и грабеже. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, двое обвиняемых в декабре прошлого года вынесли из магазина «Адидас Дисконт» в Магнитогорске 12 мужских курток, причинив ущерб на сумму более 60 тысяч рублей. В этот же день все пятеро обвиняемых решили вернуться в магазин. И, не стесняясь, в присутствии посетителей и персонала похитили 10 женских пуховиков и еще 12 курток. Ущерб предпринимателя составил около 158 тысяч рублей.

«В отношении пойманных подозреваемых были возбуждены уголовные дела по пункту „а“ части 2 статьи 158 УК РФ („Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору“) и пункту „а“ части 2 статьи 161 УК РФ („Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору“)», — рассказали в региональной прокуратуре.

Материалы дела направлены в Правобережный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.