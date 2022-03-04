В Челябинской области бродячая собака укусила 10‑летнюю девочку

Ребенку назначили уколы от бешенства

«Собак была стая — 6 штук. Они подошли молча, и одна стала кусать девочку за ногу, они бы и дальше, может быть, грызли ее, но мимо проходила девушка и разогнала их. Спасибо вам, добрая девушка. Собаки, похоже, из серии „султанова свора“, которых он не кормит и не привязывается. Девочке назначили уколы против бешенства, так что будьте осторожны»,

— написала женщина.

«Мы подавали заявки на отлов в управление сельского хозяйства Агаповского муниципального района. В марте обещают заключить договор и отловить. Мы хотели самостоятельно пристроить щенков в новый приют, но без документов на отлов животных не принимают, списание корма для собак также возможно только при наличии договора»,

Сегодня, 4 марта, в поселке Буранном Агаповского района бродячая собака покусала 10-летнюю девочку. Об этом в социальной сети рассказала ее бабушка Вера Лесовская.В администрации Буранного сельского поселения Первому областному информагентству сообщили, что бездомные собаки — огромная проблема для всех жителей.— ответили Первому областному информагентству в администрации.Как ранее сообщал наш сайт, министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера подготовило список инициатив по изменению федерального закона о гуманном обращении с животными Челябинскую область потрясла трагедия в Коркино. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы. Об этом Первому областному информагентству рассказали брат и мама пострадавшей

По факту нападения на девочку СК возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

17 февраля в Коркино две подрядные организации вышли на отлов собак. Один из подрядчиков поймал пять нечипированных особей. Другой — отловил псов возле того места, где накануне пострадала 11-летняя девочка.



Согласно закону, чипированные собаки, напавшие на людей, отправляются в приют на пожизненное содержание.



Случаи нападения агрессивных собак на челябинцев — не редкость. В начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.