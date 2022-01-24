В Челябинской области бригадира бюджетного учреждения обвинили в получении взяток от осужденных

Установлено 17 преступных эпизодов

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бригадира муниципального учреждения «Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска». Его обвиняют в получении взятки и мелком взяточничестве. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в течение трех лет получал взятки от приговоренных к исправительным работам. Осужденные передавали деньги, а фактически работы не выполняли. Сумма взяток составила более 250 тысяч рублей. Установлено 17 преступных эпизодов.

В отношении бригадира возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 1 статьи 291.1 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в региональном СУ СКР.