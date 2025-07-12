В Челябинской области браконьеры возместили почти 4 млн рублей ущерба

Несколько охотников-нарушителей привлекли к уголовной ответственности

В Челябинской области за первые шесть месяцев 2025 года инспекторы провели более двух тысяч проверок в охотничьих угодьях и выявили 130 нарушений. В результате несколько браконьеров привлекли к уголовной ответственности, большинство — к административной. На нарушителей наложены большие штрафы, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

«Выявлено незаконное изъятие из среды обитания 47 копытных животных и 4 особей пернатой дичи. Общая сумма наложенных штрафов за нарушение правил охоты составила 255 тысяч рублей, из них более 220 тысяч виновные уже оплатили. Кроме того, за ущерб, нанесенный животному миру, нарушители возместили государству почти 4 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.

Всего по фактам нарушений было возбуждено 103 административных дела, к ответственности по ним привлекли 133 человека. Кроме того, возбуждено 27 уголовных дел, семь из которых уже рассмотрены. В результате к ответственности привлечены девять человек, трое из них получили условное наказание.

У нарушителей изъяли 11 единиц оружия и четыре автомобиля: Toyota Land Cruiser, Hower и две «Нивы».