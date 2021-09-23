В Челябинской области браконьеры отстрелили четырех косуль

Нарушителей задержали с тушками убитых животных

В Карталах задержали браконьеров, которые незаконно охотились на территории Анненского государственного природного биологического заказника. При себе у нарушителей нашли тушки косуль. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей, сообщили в региональном Минэкологии.

Во время охоты в поселке Татищево мужчины незаконно отстрелили четырех косуль. Охоту браконьеры вели днем с помощью охотничьего ружья.

«При осмотре грузового отсека автомобиля охотников были обнаружены две головы самцов косули сибирской и четыре разделанные туши животных, а также несколько охотничьих патронов 16-го калибра», — пояснил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Мужчинам грозит уголовная ответственность и возмещение ущерба.