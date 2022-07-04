В Челябинской области браконьеров осудили за незаконную ловлю на 2 млн рублей

Злоумышленников поймали в акватории памятника природы

В Челябинской области осудили двух браконьеров, которые выловили сетями более тысячи экземпляров пеляди с озера Чебачье-2. В региональном отделе Госрыбнадзора пояснили, что ущерб государству оценили в более чем два миллиона рублей. Горе-рыбакам пришлось его возмещать.

Верхнеуральский районный суд приговорил за браконьерство двоих жителей Магнитогорска по ч.3 ст. 256 УК РФ к двум годам лишения свободы условно. Мужчины понесут наказание с испытательным сроком на два года. Они выловили в акватории особо охраняемой природной территории — озеро Чебачье-2 — 1119 экземпляров пеляди.

Инспектор магнитогорской рыбохраны задержал браконьеров 1 ноября 2021 года за совместной рыбалкой.

«Они распределили между собой роли, по которым один управлял лодкой „Таймень“, а другой — сбрасывал рыболовную сеть в акваторию озера Чебачье-2 и выбирал из воды сеть с пойманной рыбой», — сообщил начальник регионального отдела Владимир Борисов.

Ущерб государству причинен на 2 млн 73 тыс 850 рублей. В суде подсудимые согласились в полном объеме в обвинении и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд постановил взыскать с подсудимых в целях возмещения ущерба ранее арестованные денежные средства на банковских счетах и имущество: лодку «Таймень», холодильник, телевизоры, морозильную камеру, стиральную машинку, на которые ранее был наложен арест.