В Челябинской области браконьер выловил рыбы из частного пруда на 70 тысяч рублей

Ранее он был судим за аналогичное преступление

В Чебаркульском районе полицейские задержали мужчину, который выловил из частного пруда 79 рыб, чтобы впоследствии продать улов. Ущерб предприятию составил 70 655 рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский».

Под покровом ночи безработный 56-летний мужчина приехал на пруд, арендованный рыбозаводом, расставил сети и собрал улов, состоящий из линей, щук, судаков, лещей, карасей и других видов. Подозрительного мужчину заметили сотрудники завода и вызвали полицию. Браконьера задержали.

Выяснилось, что мужчина знал о том, что пруд частный и рыбалка в нем запрещена, но пошел на преступление ради выгоды. Ранее он был судим за аналогичное преступление, совершенное в Аргаяшском районе, и приговорен к 160 часам обязательных работ.

В этот раз он стал фигурантом уголовного дела о покушении на кражу (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 158 УК РФ). Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.