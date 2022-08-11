В Челябинской области браконьер напал на инспектора рыбоохраны

Ранее незаконной ловлей он нанес ущерб в 116 тысяч рублей

В Магнитогорске предстал перед судом браконьер, который напал на служителя правопорядка. Горе-рыбак уплывал от инспектора в ледяной воде 40 минут, а затем попытался его избить. Об этом сообщили в региональном отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В ночь с 8 на 9 мая, в начале нерестового запрета, сотрудники рыбоохраны заметили в Магнитогорском водохранилище лодку, с которой двое неизвестных выставляли сети.

Затем нарушители достали орудия лова и приплыли на берег. Узнав, что их встречают инспекторы рыбоохраны, один браконьер уплыл на лодке, а второй пытался скрыться вплавь. Через 40 минут преследования в ледяной воде нарушитель вышел на берег и попытался камнем ударить по голове общественного инспектора.

На берег подоспела следственно-оперативная группа и с трудом заковала «моржа» в наручники.

На браконьера за добычу водных биологических ресурсов в нерестовый период запрещенными орудиями лова возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ. Ущерб государству — 116 тысяч рублей.

В Орджоникидзевском районном суде Магнитогорска нарушитель раскаялся в содеянном и представил документы о возмещении ущерба.