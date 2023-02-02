В Челябинской области браконьер должен выплатить 400 тысяч рублей за убитых косуль

Мужчина уже понес наказание за незаконную охоту, но еще не полностью возместил ущерб

Карталинский городской суд обязал браконьера выплатить 400 тысяч рублей за незаконную охоту, устроенную им почти полтора года назад. Как сообщили в региональном Минэкологии, речь идет о событиях, произошедших в сентябре 2021 года на территории государственного заказника. Мужчина тогда нарушил ограничения и запреты на охоту в этом месте, убив четырех самцов сибирской косули.

«При этом два самца косули были незаконно добыты на территории общедоступного охотничьего угодья, два — на территории Анненского государственного природного биологического заказника», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд в мае прошлого года признал мужчину виновным в совершении незаконной охоты, причинившей особо крупный ущерб, и приговорил его к трем годам лишения свободы. Правда, наказание было условным, поэтому ему назначили испытательный срок в два года. Кроме того, на это же время браконьера лишили права заниматься охотой.

Привлечение к уголовной ответственности не освободило мужчину от обязанности по возмещению вреда животному миру. Общая сумма ущерба составила 640 тысяч рублей, но фигурант дела его частично возместил в добровольном порядке. Оставшуюся сумму, те самые 400 тысяч рублей, теперь он должен выплатить по новому решению суда.

ИА «Первое областное» в то время рассказывало об этой истории. Тогда сообщалось, что охоту на косуль устроил не один человек, а двое. Днем животных застрелили из ружья, а чуть позже в грузовом отсеке машины нарушителей нашли разделанные туши и две головы самцов косули.