Карталинский городской суд обязал браконьера выплатить 400 тысяч рублей за незаконную охоту, устроенную им почти полтора года назад. Как сообщили в региональном Минэкологии, речь идет о событиях, произошедших в сентябре 2021 года на территории государственного заказника. Мужчина тогда нарушил ограничения и запреты на охоту в этом месте, убив четырех самцов сибирской косули.
«При этом два самца косули были незаконно добыты на территории общедоступного охотничьего угодья, два — на территории Анненского государственного природного биологического заказника», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Суд в мае прошлого года признал мужчину виновным в совершении незаконной охоты, причинившей особо крупный ущерб, и приговорил его к трем годам лишения свободы. Правда, наказание было условным, поэтому ему назначили испытательный срок в два года. Кроме того, на это же время браконьера лишили права заниматься охотой.
Привлечение к уголовной ответственности не освободило мужчину от обязанности по возмещению вреда животному миру. Общая сумма ущерба составила 640 тысяч рублей, но фигурант дела его частично возместил в добровольном порядке. Оставшуюся сумму, те самые 400 тысяч рублей, теперь он должен выплатить по новому решению суда.
ИА «Первое областное» в то время рассказывало об этой истории. Тогда сообщалось, что охоту на косуль устроил не один человек, а двое. Днем животных застрелили из ружья, а чуть позже в грузовом отсеке машины нарушителей нашли разделанные туши и две головы самцов косули.