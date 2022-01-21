В Челябинской области бойцы ОМОНа помогли водителю потушить машину

Автомобиль вспыхнул на трассе во время движения

Ранним утром 20 января на трассе вблизи поселка Нагайбакского вспыхнул автомобиль «Хэндэ Туксан». Это заметили трое полицейских, которые ехали по делам из Магнитогорска в Челябинск и пришли на помощь автомобилисту, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

«Пламя уже хорошо взялось. Мы сразу же перекрыли у автомобиля вентиль подачи газового топлива, после чего принялись огнетушителями заливать его. Начали останавливаться и другие водители. Они также передавали свои огнетушители», — рассказал сотрудник ОМОН «Сталь» старший лейтенант полиции Николай Р.

На помощь подоспели сотрудники коммунальной службы, которые помогли вскрыть моторный отсек машины. Тушили автомобиль примерно полчаса.

Водитель машины Дмитрий Бобровников вышел на связь с руководством отряда и поблагодарил за помощь.